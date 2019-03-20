Написание текста презентации

Нужно написание вот таких презентаций.

https://yadi.sk/i/01QUgBgUy1fycA

Основная работа это сбор информации с сайтов санаториев и рерайт.

В презентации есть несколько основных блоков, которые надо описывать. Они стандартны для всех санаториев.

1. Заголовок

2. Расположение от вокзала и аэропорта

3. Территория (какая, что на ней есть)

4. Питание. Меню заказ или шведский стол.Специальные диеты

5. Дети (со скольки лет) Аниматор, развлечения,детская комната.

6. Бассейн. Размеры, есть ли массаж, противоток итд.

7. Спортзал, спортплощадки, теннисный корт (есть ли

8. Лечение (профиль лечения санатория и специальные программы)

9. Описание номеров. Площадь, обстановка.

Обычно на написание требуется 2 часа.

В ворде текстовый образец. Также прикрепляю пример с информацией, на которую не нужно будет тратить время при написании.