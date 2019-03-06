Тексты для сайта FAMILY OFFICE

Необходимы авторские статьи о работаете в такси. Приобретем большое количество статей на данную тематику: конкретные темы выбираете сами. Примим в задание 10 исполнителей. Минимальный объём 30 статей объёмом 1.3 тыс. знаков. Оплата единоразовая за 30 статей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессионал, который сможет создать солидные строгие тексты на финансовую тематику для сайта:
Написать текст общий - о Family office, и разводные тексты для посадочных страниц - финансовое планирование, стратегическое планирование, консалтинговые услуги. Подробности при обсуждении заказа.
Требования к исполнителю:
- Обязательный опыт работы именно в указанной тематике, с примерами работ!
- Понимание финансового сектора экономики, а также понятия фэмили офисов.
- Журналистский сленг
Тексты в сжатом емком виде, с ключевыми особенностями.
Жду предложение.
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