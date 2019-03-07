Написать описание продукта для Амазона

Необходимо написать листинг для товара. ( Аксесуары дляпоклонников комиксов и фильмов, в описании должна содержаться информация как о

ценности этого продукта для фанатов комиксов так и подчеркивать его удобства и

преймущества для бытового использования)

1.Написание буллитов

2.Написать описание

На английском языке