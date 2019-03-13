Ищу грамотного писателя

Благодарю Алексея за быстро и качественно выполненную работу! Без лишних вопросов понял и сделал все как нужно. Сразу видно, что человек понимает, что делает. Да можно найти дешевле, но в итоге вам вынесут мозги или затянут сроки... Работаю не первый раз и буду работать дальше!