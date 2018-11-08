Тема: дизайн лендинга для частного специалиста по маркетингу. Требования: Душевный дизайн вызывающий доверие к личности. Если вы представляете себе как должен выглядеть такой дизайн, то скиньте пример такого сайта. Тех кто штампует ...
- Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен сделать редизайн лендинга по цене до 100$ оставляйте телеграмм для контактаДизайн сайтов50 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищу вертальщика который работал со скетчом или в inVision Требования к верстке: Кроссбраузерность, Гугл Пэйдж Спид не мнение 90 Чистый и красивый код Задача: Сверстать лендинг на ...Завершен6 лет назад
Нарисовать векторную схему передвижения по территории во время конференции. Нарисовать нужно уже вчера, сложного рисовать ничего не надо. Только обозначить необходимые элементы для понимания обстановки.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Написать 19 статей по 1500 символов, подробности обсудилиКопирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать креативную визитку для веб-студии. Студия занимается как созданием сайтов, так и продвижением в интернете. Цель: Визитка должна привлекать внимание клиента, и вызывать положительные эмоции. В идеале клиент должен посмеяться и показать другу )) . Несколько нюансов: Без мата, ...Дизайн продукции19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать страницу в которой будет четыре элемента textarea в первый я буду вставлять исходный список слов или фраз или предложений (должно быть не важно в сущности это будут произвольные строки ). Далее я просто кликаю по одному из слов ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать коллаж для инстагрма, имеются портфолио выполненных работ, нужен дизайнер что бы из них сделать красивый коллаж. Примеры того что нужно сделать я прикрепил.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется креативный специалист по оформлению и продвижению в инстаграмСоциальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Небольшая работка, нужно поправить скрипт для нормальной работы фронтэнда с бекэндом (Отправка фалов на сервер) . Новички не беспокойте, нужен тот кто реально понимает, а не тот кто будет долго возится и нечего не ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
1 Нужно прикрутить вход через вк фб и инстаграм, а так же сделать кнопочку поделиться там же. 2 Нужно провести общую оптимизацию движка 3 Нужно настроить систему комментариев И все этот без ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Качественно натянуть верстку на WP, что бы из админки можно было править меню и тд...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно особым образом (Покажу пример откликнувшимся ) , наложить текст на картинку. Всего нужно 31 картинка в этом месяце. От меня тексты, от вас симпатичная картинка с текстом. Пишите сроки и вашу ценуОбработка фотографий8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо переработать тексты на страницах сайта, сделать их уникальными и интересными не в ущерб информативности, короткие блоки на страницах сайтаРедактирование и Корректура1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте будет словарь терминов из сферы разработки сайтов. Необходимо написать соответствующие статьи. Статьи должны раскрывать суть термина для читателя. Текст должен быть грамотным, без воды, а четко по теме, интересным, отвечающим на запрос ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт7 лет назад
Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой не менее 90 , ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину ...Завершен7 лет назад
Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой, ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину тем кто готов работать.Завершен7 лет назад
Нужно сделать виджет для сайта, который будет проверять залогинен ли пользователь в одной из соц сетей (фб,вк,ок,инста) если да, то предложить то осуществить вход через соц сеть, если нет, то кроме соц.сетей еще предложить вход ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно создать скрипт который будет накладывать текст на картинку (средствами js). Идея проста человек читает книгу, ему нравиться цитата, он выделяет ее кликает по кнопке поделится. Далее открывается попап в котором эта цитата, ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать галерею как в истаграмм. Требования, адаптивность - Что бы эта галерея одинаково хорошо смотрелась как на мобильнике так и на 35" мониторе. Основное поведения такое же как в инстаграмее кроме ...Завершен7 лет назад