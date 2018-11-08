Cool_men

Александр Cool_men

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Душевный дизайн лендинга для Маркетолога

    Тема: дизайн лендинга для частного специалиста по маркетингу. Требования: Душевный дизайн вызывающий доверие к личности. Если вы представляете себе как должен выглядеть такой дизайн, то скиньте пример такого сайта. Тех кто штампует ...

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка лендинга

    Ищу вертальщика который работал со скетчом или в inVision Требования к верстке: Кроссбраузерность, Гугл Пэйдж Спид не мнение 90 Чистый и красивый код Задача: Сверстать лендинг на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать схему участка для мероприятия

    Нарисовать векторную  схему передвижения по территории во время конференции.  Нарисовать нужно уже вчера, сложного рисовать ничего не надо. Только обозначить необходимые элементы для понимания обстановки.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Креативная визитка

    Необходимо разработать креативную визитку для веб-студии.  Студия занимается как созданием сайтов, так и продвижением в интернете.  Цель: Визитка должна привлекать внимание клиента, и вызывать положительные эмоции. В идеале клиент должен посмеяться и показать другу )) . Несколько нюансов: Без мата, ...

    Дизайн продукции19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать скрипт на js

    Нужно создать страницу в которой будет четыре элемента textarea в первый я буду вставлять исходный список слов или фраз или предложений (должно быть не важно в сущности это будут произвольные строки ). Далее я просто кликаю по одному из слов ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Ищу креативного дизайнера

    Нужно сделать коллаж для инстагрма, имеются портфолио выполненных работ, нужен дизайнер что бы из них сделать красивый коллаж. Примеры того что нужно сделать я прикрепил.

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен спец по js

    Небольшая работка, нужно поправить скрипт для нормальной работы фронтэнда с бекэндом (Отправка фалов на сервер) . Новички не беспокойте, нужен тот кто реально понимает, а не тот кто будет долго возится и нечего не ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен спец по WP

    1 Нужно прикрутить вход через вк фб и инстаграм, а так же сделать кнопочку поделиться там же. 2 Нужно провести общую оптимизацию движка 3 Нужно настроить систему комментариев И все этот без ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно обработать 31 картинку для инстаграма

    Нужно особым образом (Покажу пример откликнувшимся ) , наложить текст на картинку. Всего нужно 31 картинка в этом месяце. От меня тексты, от вас симпатичная картинка с текстом. Пишите сроки и вашу цену

    Обработка фотографий8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написание статей для сайта

    На сайте будет словарь терминов из сферы разработки сайтов. Необходимо написать соответствующие статьи. Статьи должны раскрывать суть термина для читателя. Текст должен быть грамотным, без воды, а четко по теме, интересным, отвечающим на запрос ...

    Написание статей
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка внутренних страниц сайт

    Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой не менее 90 , ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка

    Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой, ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину тем кто готов работать.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Интеграция с соц сетями

    Нужно сделать виджет для сайта, который будет проверять залогинен ли пользователь в одной из соц сетей (фб,вк,ок,инста) если да, то предложить то осуществить вход через соц сеть, если нет, то кроме соц.сетей еще предложить вход ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать скрипт который будет накладывать текст на картинку

    Нужно создать скрипт который будет накладывать текст на картинку (средствами js). Идея проста человек читает книгу, ему нравиться цитата, он выделяет ее кликает по кнопке поделится. Далее открывается попап в котором эта цитата, ...

    JavaScript
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать галерею как в инстаграмм

    Требуется сверстать галерею как в истаграмм. Требования, адаптивность - Что бы эта галерея одинаково хорошо смотрелась как на мобильнике так и на 35" мониторе. Основное поведения такое же как в инстаграмее кроме  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

olegmukom
Олег 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Верстка лендинга
Отличный заказчик. Рекомендую
Спасибо
Ответный отзыв
dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать схему участка для мероприятия
Хорошо поработали! Четкое задание, быстрая оплата! Рекомендую
Отличный исполнитель! Сделал все за 2 часа. Рекомендую
Ответный отзыв
AlexeyLit
33 года
7 лет в сервисе
Был
2 часа назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Ищу грамотного писателя
Приятный человек и Заказчик. Понятное объяснение задачи и своевременная оплата. Только рекомендации!
Благодарю Алексея за быстро и качественно выполненную работу! Без лишних вопросов понял и сделал все как нужно. Сразу видно, что человек понимает, что делает. Да можно найти дешевле, но в итоге вам вынесут мозги или затянут сроки... Работаю не первый раз и буду работать дальше!
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Написать скрипт на js
JavaScript
Подробно описал что должно получиться. Оплатил сразу.
Задача была не совсем простая, несколько раз дополнялась, тк были подводные камни, но итог меня порадовал. Все как задумывалось! Большое спасибо!
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santa21
Сергей 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Нужен спец по js
JavaScript
Отличный заказчик, подробное и понятное тз, никаких проблем не возникло. Оплата в срок. Рекомендую!
Быстро понял задачу, оперативно ее исполнил, и все это без лишних вопросов и нервотрепки. Рекомендую!
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