Адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки219 просмотров

Адаптивно сверстать сайт по макету, что бы он нормально работал во всех современных браузерах и проходил pagespeed google с гордо поднятой головой, ну и что бы все валидно и красиво. Макет скину тем кто готов работать.

7 лет назад
Cool_men
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$40
1 день
Рекомендую, буду сотрудничать дальше. Сделал все в срок, красиво и без лишних вопросов.
С Александром было приятно работать, никаких претензий. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

DmitriyPhomin
Руслан 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поправить верстку на Оксторе 2.3

    Версия ocStore 2.3.0.2.3 Ссылка на сайт в файле. 1. Поправить хлебные крошки. На мобильном устройстве съезжает.  2. Сделать вывод рекомендуемых товаров по 1 в строке для смартфонов. Сейчас ...

    ocStore
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется доверстать макет сайта в HTML

    Требуется доверстать (переверстать) макет с сайта с файла Adobe XD.  Так же по договоренности вделать недостающие модули сайта (уточняется по договоренности).  Срок выполнения 1 неделя.  Макет и часть верстки передается при общении.  ...

    CSSHTMLGulp
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка интернет-магазина часов

    Требуется адаптивная верстка с использованием последних технологий для интернет магазина часов.   Дополнительные требования: shema, БЭМ (рассмотрим все варианты, если не можете);   Макеты для оценки: yadi.sk/d/_0J4EPh73aM2fn   Принимаю предложения по ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Быстро сверстать ЛП

    Макеты тут https://www.dropbox.com/s/ejfnwb068cxg7j8/kitlap.zip?dl=0 Быстро сверстать как можно скорее. Пишите цену и сроки.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать и установить блок на wp

    всем привет, необходимо сверстать  и установить небольшой блок на WP сверстать нужно, чтобы хорошо выглядело на десктопе и мобильных устройствах поставить на этой странице: https://goo.gl/oVcEDX. после преимуществ

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сверстать SVG прогрессбар

    Необходимо сверстать гексагональный прогрессбар на SVG. Активная часть прогрессбара с градиентом. Углы закругленные (не обязательно но желательно добиться такого) Никакой функциональности не нужно, только возможность менять состояние активной части от 0 до ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад