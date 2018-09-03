Сверстать SVG прогрессбар

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки196 просмотров

Необходимо сверстать гексагональный прогрессбар на SVG.

Активная часть прогрессбара с градиентом.

Углы закругленные (не обязательно но желательно добиться такого)

Никакой функциональности не нужно, только возможность менять состояние активной части от 0 до 100% (можно не кнопками а прямо изменяя параметры в svg)

Просьба оставлять заявки только тем,  у кого есть опыт svg и реальное понимание как это сделать.

7 лет назад
callmemax
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Все супер. Быстро и по делу
Рекомендую, отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

Acreator
Антон 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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