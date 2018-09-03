Сверстать SVG прогрессбар

Необходимо сверстать гексагональный прогрессбар на SVG.

Активная часть прогрессбара с градиентом.

Углы закругленные (не обязательно но желательно добиться такого)

Никакой функциональности не нужно, только возможность менять состояние активной части от 0 до 100% (можно не кнопками а прямо изменяя параметры в svg)

Просьба оставлять заявки только тем, у кого есть опыт svg и реальное понимание как это сделать.