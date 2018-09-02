Доделать верстку и адаптировать сайт

Привет, креплю ТЗ, если кратко то сделать 2 блока (скрипт для калькулятора я дам) для графика чисто верстку, так как ее будет допиливать программист. Плюс мелкие ньюансы, и адаптация под устройства. В целом сайт адаптирован, но чуть сьезжает.

По времени даю 1-2 дня максимум