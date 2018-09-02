1) если указан в описании тег readmore, то все что до него - вверху размещается, а после него - внизу. сейчас в каталоге вот так выводится - http://test2.tline.biz/catalog/ а в категориях - http://test2.tline.biz/catalog/tablichki-i-ramki/ ...
Верстка интернет-магазина
Требуется сверстать дизайн интернет-магазина, так же сразу укажите ваш скайп для связи.
Заявки фрилансеров
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