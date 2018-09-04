Сверстать блок для сайдбара (html/css/js)

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок289 просмотров

Доброго времени суток!

Что будет считаться выполненной задачей:

  • Блок сверстан валидно (проверяю через ﻿https://validator.w3.org/ и ﻿http://jigsaw.w3.org/css-validator/ )
  • Верстка удобно читаема, дабы бекендеру было просто ее посадить на сайт
  • Цвета и размеры совпадают с макетом
  • Работают все интерактивные элементы: ховеры, чекбоксы, разворачиваемые списки (реализованный пример смотрите на яндекс маркете) и остальные динамические элементы
Посмотрите 2-минутное видео по задаче: ﻿﻿﻿﻿https://youtu.be/JonAygZ4tJc

Срок выполнения задачи: не более 1 рабочего дня после выдачи (это максимум)

Стоимость выполнения задачи: 10$

CSSHTMLJavaScript
7 лет назад
oksanamerkulova
Оксана 
44 года
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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