Верстка одной веб-страницы

Требуется верстальщик под битрикс пока под один проект. Если успешно выполняете то даем еще проекты. Есть готовый дизайн, нужно сверстать по нему. Интеграция с CMS. Сайт должен быть адаптивный, с мобильной версией. Присылайте ваши ...