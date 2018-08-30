Есть форум на Xenforo. Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана. Фото страницы входа в приложении. На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается ...
Правки для сайтов на WP
Нужен веб разработчик для выполнения правок на 2х Wordpress сайтах.
1. Настройка модуля комментариев в рамках существующих стилей сайта.
2. Отредактировать существующий шаблон, в основном отступы и размеры блоков. Доработать верстку мобильной версии.
Есть ТЗ))
Заявки фрилансеров
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