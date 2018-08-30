Есть уже готовая верстка, нужно добавить слайдер с кнопками навигации и сделать его адаптивным. Бюджет предлагайте сами, все детали обсудим по skype.
Помощь со страницей входа.
Есть форум на Xenforo.
Вместо стандартной страницы входа хочется использовать свою страницу. Страница готова, сверстана.
Фото страницы входа в приложении.
На выходе должна получиться страница входа по адресу, при вводе данных открывается форум.
Пример такой реализации другого форма мы предоставим.
Предлагайте.
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