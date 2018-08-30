Внедрили новый дизайн - верстка немного отличается от оригинала -необходимо внести правки. Фреймворк CodeIgniter.
Правки на сайте на html
Есть 2 сайта piterpalace.ru и piterpalace.com
Есть список правок от клиента:
1. На полной версии piterpalace.ru в русском варианте высота меню что-то расширилась, на англ – отл, в Моб обеих версиях – тоже сейчас ок.
2. Ромб наверху, где первый блок во второй переходит, под самой первой кнопкой Забронировать номер не отображается при 100% на 13 дюймах экрана, только если уменьшать масштаб страницы в браузере.
3. Я скоро также смогу выслать адаптированную Политику конфиденциальности, которую можно соответственно отразить в форме Заказа Трансфера. Слова согласие на обработку своих персональных данных можно сделать кликабельными и подгрузить док.
4. Просьба заменить в блоке ФОТО – фотки Inter Palace, Emerald, Inn Merion – фотограф сделал цветокоррекцию и только на сайте еще не заменили.
5. Наконец сам смог добавить ссл сертификат на piterpalace.com, но пропала карта с адресами, которая с яндекса подгружается. Посмотри, пожалуйста, почему так произошло?
6. Необходимо также добавить ссл сертификат на русскую версию.
7. Блок При бронировании от 5 ночей трансфер В ПОДАРОКНеобходимо как на скринах (в приложении) добавить звездочку * и сделать сноску ниже. А также в форме заказа трансфера добавить уточняющую надпись.
8. В блоке внизу нужно чуть подправить: При бронировании отелей напрямую через Piter Palace Вы получаете выгоду 5% по промокоду Apart!
Также прикладываю скрин, как мне это видится. (в приложении)
9. Вместо живо сайта (его деактивируем) нужно добавить какой-то похожий баннер, который будет выскакивать с такой же возможностью сворачиваться как живо-сайт для информировании о промокоде Apart
10. Большой вопрос по работоспособности кнопки ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР на piterpalace.ru. Нужно протестировать ее, тк нам часто говорят, что ей пользуются, но какая-то проблема и не приходят письма-уведомления, ни нам, ни гостям. Такое ощущение, что давно слетело
11. Все описанные выше изменения, которые уместны, также необходимо будет сделать и на англ версии.
Сделать надо за сегодня. Стоимость по договоренности.
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