Правки на сайте на html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок237 просмотров

Есть 2 сайта piterpalace.ru и piterpalace.com 

Есть список правок от клиента: 

1. На полной версии piterpalace.ru в русском варианте высота меню что-то расширилась, на англ – отл, в Моб обеих версиях – тоже сейчас ок.  

2. Ромб наверху, где первый блок во второй переходит, под самой первой кнопкой Забронировать номер не отображается при 100% на 13 дюймах экрана, только если уменьшать масштаб страницы в браузере.  

3. Я скоро также смогу выслать адаптированную Политику конфиденциальности, которую можно соответственно отразить в форме Заказа Трансфера. Слова согласие на обработку своих персональных данных можно сделать кликабельными и подгрузить док. 

4. Просьба заменить в блоке ФОТО – фотки Inter Palace, Emerald, Inn Merion – фотограф сделал цветокоррекцию и только на сайте еще не заменили. 

5. Наконец сам смог добавить ссл сертификат на piterpalace.com, но пропала карта с адресами, которая с яндекса подгружается. Посмотри, пожалуйста, почему так произошло? 

6. Необходимо также добавить ссл сертификат на русскую версию. 

7. Блок При бронировании от 5 ночей трансфер В ПОДАРОКНеобходимо как на скринах (в приложении) добавить звездочку * и сделать сноску ниже. А также в форме заказа трансфера добавить уточняющую надпись.  

8. В блоке внизу нужно чуть подправить: При бронировании отелей напрямую через Piter Palace Вы получаете выгоду 5% по промокоду Apart!  

Также прикладываю скрин, как мне это видится. (в приложении) 

9. Вместо живо сайта (его деактивируем) нужно добавить какой-то похожий баннер, который будет выскакивать с такой же возможностью сворачиваться как живо-сайт для информировании о промокоде Apart 

10. Большой вопрос по работоспособности кнопки ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР на piterpalace.ru. Нужно протестировать ее, тк нам часто говорят, что ей пользуются, но какая-то проблема и не приходят письма-уведомления, ни нам, ни гостям. Такое ощущение, что давно слетело 

11. Все описанные выше изменения, которые уместны, также необходимо будет сделать и на англ версии. 

Сделать надо за сегодня. Стоимость по договоренности. 

HTML
7 лет назад
Artem2018
Артем 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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