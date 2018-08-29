Сайт на cs cart www.tochkavis.ru нужно сделать плиток 10 с товаром и описанием. страницу главную сделать в стиле другом. например одна плитка фото щита и написано -щит для коттеджа- в другой щит для дачи- ...
Необходимо адаптивно и кроссбраузерно сверстать макеты
Есть макеты, нужно адаптивно и кроссбраузерно сверстать. Подробное тз готово. Исполнители только с большим опытом верстки. Антиспам: ФИФА От вас: Оценка по бюджету и срокам
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