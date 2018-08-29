Скопировать дизайн на joomla

Есть лендинг, он сверстан вручную https://prazdnikilux.ru/yubilei.html Переверстать этот блок (http://joxi.ru/vAWM88YI1VE3jm) под Элементор (ворд пресс) и сделать его шорт-кодом чтобы я мог вставлять его в любое место любой страницы другого сайта (https://prazdnikon.ru/ он на ...