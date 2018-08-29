Необходимо сверстать главную страницу сайта. Нужна адаптивная верстка, все исходники есть в PSD,так же предоставляются дополнительные материалы. Нужно только сверстать, без натяжки на CMS.
Скопировать дизайн на joomla
Во вложении образец сайта. Нужно скопировать данный дизайн на joomla. Стоимость и сроки?
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