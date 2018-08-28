Поправить вёрстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок250 просмотров

Добрый день. Требуется поправить вёрстку в мобильной версии сайта http://fotostena.kz/, на фотографии видно что фото товара залезает на пункты с выставлением размера. Исполнителю скину ftp-доступы.

7 лет назад
Faithfulll
Вадим 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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