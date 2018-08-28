Нужна вёрстка и натяжка на Presta-Shop

Ищу верстальщика с опытом натяжки дизайна на движок Presta-Shop

Если Вы ранее не работали с Престой, то можете не писать.

Прикладывайте к заявке ссылки на преста сайты для которых Вы верстали и натягивали дизайн.

От Вас цена, от меня в личку ссылка на сайт + макеты дизайна.