Нужна вёрстка и натяжка на Presta-Shop

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок212 просмотров

Ищу верстальщика с опытом натяжки дизайна на движок Presta-Shop

Если Вы ранее не работали с Престой, то можете не писать.

Прикладывайте к заявке ссылки на преста сайты для которых Вы верстали и натягивали дизайн.

От Вас цена, от меня в личку ссылка на сайт + макеты дизайна.

7 лет назад
PypseG
Алина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

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