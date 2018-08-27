Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления. Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи. Прикрепляю основное ТЗ. ...
Нужно показать div поверх iframe на андроид и windows
Нужно показать div поверх iframe на андроид и windows
Вроде простая задачка. Есть примеры в интернете.
Нет времени самому заниматься.
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