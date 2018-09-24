Адаптивная верстка шаблона страницы MODX

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Завершен3 заявки172 просмотра

MODX Revolution 2.6.5-pl

нужно сделать качественную адаптивную верстку шаблона страницы. 

информацию нужно разбить на блоки как в дизайне для удобства редактирования. 

в слайдере должно быть 10 баннеров, информация на них должна редактироваться, и одновременно будут показываться только 3 баннера, нужно сделать выбор показываемых слайдов.

Мобильная версия.

прорисовано 2 варианта : короткая и длинная. В короткой блоки скрыты, при нажатии должны выпадать. 

скорость работы страницы должна быть в зеленой зоне по гугл тесту

действующий сайт https://goo.gl/QTfdFA

png макеты https://yadi.sk/d/rdbO4RCD3acuNB

psd и png макеты https://yadi.sk/d/tHvaHZ9O3acuMH

от Вас цена и сроки

PS 

люди без отзывов и зарегистрированные недавно - пожалуйста не пишите и не присылайте ваши заявки.

MODX
7 лет назад
sim812
Ламов 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$10
3 дня
спасибо!
отличный заказчик! никаких проблем! все четко, рекомендую

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niko647
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад