Адаптивная верстка шаблона страницы MODX

MODX Revolution 2.6.5-pl

нужно сделать качественную адаптивную верстку шаблона страницы.

информацию нужно разбить на блоки как в дизайне для удобства редактирования.

в слайдере должно быть 10 баннеров, информация на них должна редактироваться, и одновременно будут показываться только 3 баннера, нужно сделать выбор показываемых слайдов.

Мобильная версия.

прорисовано 2 варианта : короткая и длинная. В короткой блоки скрыты, при нажатии должны выпадать.

скорость работы страницы должна быть в зеленой зоне по гугл тесту

действующий сайт https://goo.gl/QTfdFA

png макеты https://yadi.sk/d/rdbO4RCD3acuNB

psd и png макеты https://yadi.sk/d/tHvaHZ9O3acuMH

от Вас цена и сроки

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