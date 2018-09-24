Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления. Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи. Прикрепляю основное ТЗ. ...
Адаптивная верстка шаблона страницы MODX
MODX Revolution 2.6.5-pl
нужно сделать качественную адаптивную верстку шаблона страницы.
информацию нужно разбить на блоки как в дизайне для удобства редактирования.
в слайдере должно быть 10 баннеров, информация на них должна редактироваться, и одновременно будут показываться только 3 баннера, нужно сделать выбор показываемых слайдов.
Мобильная версия.
прорисовано 2 варианта : короткая и длинная. В короткой блоки скрыты, при нажатии должны выпадать.
скорость работы страницы должна быть в зеленой зоне по гугл тесту
действующий сайт https://goo.gl/QTfdFA
png макеты https://yadi.sk/d/rdbO4RCD3acuNB
psd и png макеты https://yadi.sk/d/tHvaHZ9O3acuMH
от Вас цена и сроки
PS
люди без отзывов и зарегистрированные недавно - пожалуйста не пишите и не присылайте ваши заявки.
Выбранный исполнитель
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