Есть ленд esta-costume.ru Необходимо его скопировать, изменить информацию, картинки, некоторые элементы, галерею, элементы управления. Mobile friendly. Очень важны сроки! Человек должен быть всегда на связи. Прикрепляю основное ТЗ. ...
Объединить файлы сайта в php/подобрать текст/вставить фото/ html/csss
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