Верстка 7 страниц сайта-визитки

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка310 просмотров

Нужно сделать верстку 7 страниц сайта-визитки.

Без адаптива.

Достаточно срочно - 1-2 дня.

7 лет назад
serega324
Сергей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров