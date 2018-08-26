Адаптивная верстка страницы ( подробности в описании )

Добрый день!

(в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс)

В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже

для сайта vetdoctor kiev ua

Сверстать адаптивну страницу:

- Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/

- Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/

☝ Требования :

- сайт выполнен на Wordpress. От вас требуется знание работы движка WordPress (Примеры верстки для вордпресс в заявке)

- сайт без Фреймворка!

-☝ Важно! по сделанной структуре прописываем стили и где нужно добавляем html, а не менять полностью структуру сайта и используем

Фреймворки!

- ☝Не использовать классы в контентом части (неудачные примеры https://dip96.github.io/notzub/ https://dip96.github.io/vetirinar_home/)

Эскизы страниц в html

https://dip96.github.io/notzub/

https://dip96.github.io/vetirinar_home/

 если это понятно - подавайте заявку)

Заказ размещаю повторно. До этого заказ был выполнен без учета требований.

Оплата - договорная (указывайте в заявке!)

Сроки 1-3 дня

Эскизы моб версии (выполнений без учёта что наряжена будет на вордпоес без фреймворка):

Жду вашу заявку) 👉