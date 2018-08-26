Адаптивная верстка страницы ( подробности в описании )

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок475 просмотров

Добрый день!

(в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс)

В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже 

для сайта vetdoctor kiev ua 

Сверстать адаптивну страницу:

- Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/

- Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/

Требования:

- сайт выполнен на Wordpress. От вас требуется знание работы движка WordPress (Примеры верстки для вордпресс в заявке)

- сайт без Фреймворка! 

-☝ Важно! по сделанной структуре прописываем стили и где нужно добавляем html, а не менять полностью структуру сайта и используем

Фреймворки!

- ☝Не использовать классы в контентом части (неудачные примеры https://dip96.github.io/notzub/ https://dip96.github.io/vetirinar_home/)

Эскизы страниц в html

https://dip96.github.io/notzub/ 

https://dip96.github.io/vetirinar_home/

 если это понятно - подавайте заявку)

Заказ размещаю повторно. До этого заказ был выполнен без учета требований. 

Оплата - договорная (указывайте в заявке!)

Сроки 1-3 дня

Эскизы моб версии (выполнений без учёта что наряжена будет на вордпоес без фреймворка):

Жду вашу заявку) 👉

HTMLWordPress
7 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров