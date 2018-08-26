Добрый день, Нужно сверстать(адаптивно), и натянуть на WP. Вход в учебный центр - просто ссылка. Из не стандартного на странице справочная2, ссылка на скачивания документа должна ...
Адаптивная верстка страницы ( подробности в описании )
Добрый день!
(в заявке пишите цену и умеете ли вы натягивать верстку на вордпресс)
В приложении сверстанные страницы без учета Требования описанного ниже
для сайта vetdoctor kiev ua
Сверстать адаптивну страницу:
- Услуга https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/
- Статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/
☝Требования:
- сайт выполнен на Wordpress. От вас требуется знание работы движка WordPress (Примеры верстки для вордпресс в заявке)
- сайт без Фреймворка!
-☝ Важно! по сделанной структуре прописываем стили и где нужно добавляем html, а не менять полностью структуру сайта и используем
Фреймворки!
- ☝Не использовать классы в контентом части (неудачные примеры https://dip96.github.io/notzub/ https://dip96.github.io/vetirinar_home/)
Эскизы страниц в html
https://dip96.github.io/notzub/
https://dip96.github.io/vetirinar_home/
если это понятно - подавайте заявку)
Заказ размещаю повторно. До этого заказ был выполнен без учета требований.
Оплата - договорная (указывайте в заявке!)
Сроки 1-3 дня
Эскизы моб версии (выполнений без учёта что наряжена будет на вордпоес без фреймворка):
Жду вашу заявку) 👉
Заявки фрилансеров
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