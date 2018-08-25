Нужно поправить код WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок178 просмотров

Проблема в публикации статей... редактор работает не корректно.

Скрин прикрепляю.

Нужно настроить работу редактора статей, шрифт, заголовки  и т.д.

Интересует примерная стоимость и сроки.

WordPress
7 лет назад
minus90
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров