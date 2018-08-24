Правка верстки

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Закрыт5 заявок210 просмотров

Нужно что бы белые полосы не разъезжались при любом разрешении, и ширина была одинакова.Работы на 5 минут.

http://kamzed.zzz.com.ua

7 лет назад
Kamzed
29 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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