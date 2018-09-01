Сделать стили css для Related Posts

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  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок253 просмотра

Нужно сделать стили css для Contextual Related Posts plugin https://ru.wordpress.org/plugins/contextual-related-posts/

Чтобы выглядели как на сайте https://emigrant.guru/kuda/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii.html с адаптивностью для мобильных.

Мобильные http://take.ms/B8eK8

Десктоп http://take.ms/FLfkO

Поставьте плагин себе на хостинг и сделайте вставку стилей в его настройках http://take.ms/OQ9yb

/wp-admin/options-general.php?page=crp_options

Итого: текущий вид http://take.ms/EnEIs

Меняем на новый вид css http://take.ms/FLfkO

CSSWordPress
7 лет назад
IMHOlelya
Василиса 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Заказ сделан по ТЗ.
Всё отлично. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Igor_ni
Игорь 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад

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