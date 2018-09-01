Здравствуйте! Нужно сделать парсинг товаров с одного сайта на другой. С сайта ets-ural_ru на сайт its-astana_kz . Весь каталог товаров. Сколько будет стоить такая работа и сколько по времени это займет? заранее спасибо за ...
Сделать стили css для Related Posts
Нужно сделать стили css для Contextual Related Posts plugin https://ru.wordpress.org/plugins/contextual-related-posts/
Чтобы выглядели как на сайте https://emigrant.guru/kuda/srednyaya-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii.html с адаптивностью для мобильных.
Мобильные http://take.ms/B8eK8
Десктоп http://take.ms/FLfkO
Поставьте плагин себе на хостинг и сделайте вставку стилей в его настройках http://take.ms/OQ9yb
/wp-admin/options-general.php?page=crp_options
Итого: текущий вид http://take.ms/EnEIs
Меняем на новый вид css http://take.ms/FLfkO
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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