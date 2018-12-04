Верстка адаптивного Landing Page

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок528 просмотров

Добрый день! Нужен исполнитель для верстки посадочной страницы.

Техническое задание и материалы: https://drive.google.com/drive/folders/1ZXgXBFGLhLuzJnkoUE5OTP7wH52QxKeA

Исходник: https://yadi.sk/i/T2ca5Q5s3aVRQg

Адаптивность верстальщик делает самостоятельно, без макета. Срок — 3 дня. 

Жду ваших предложений. 

7 лет назад
Gunis
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$80
3 дня
Сотрудничали с Владиславом в рамках задачи по вёрстке адаптивной посадочной страницы. После работы Владислава пришлось дорабатывать вёрстку. Рекомендуем к сотрудничеству только при наличии достаточного количества времени.
Верстка была выполнена строго по макету и ТЗ, все замечания заказчика были исправлены и заказчик принял проект.

Заявки фрилансеров

z-studio-46
Влад 
43 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад

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