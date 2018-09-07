Необходимо сверстать сайт из имеющегося дизайна, также необходимо помочь с оформление ТЗ, чтобы было меньше вопросов при сдаче работы. Для нас важно соответствие дизайну, очень важна скорость первичной прорисовки страницы. Старый сайт - ...
Нужно сверстать сайт
Есть дизайн сайта 13 страниц, главная страница лендинг.
Нужно сверстать по ТЗ.
Исходники и ТЗ отправлю кандидатам.
Выбранный исполнитель
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