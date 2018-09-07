Нужно сверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок511 просмотров

Есть дизайн сайта 13 страниц, главная страница лендинг. 

Нужно сверстать по ТЗ. 

Исходники и ТЗ отправлю кандидатам.

7 лет назад
Alexander010
Александр 
32 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

nazariys
Назар 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$175
5 дней
Назар отличный специалист своего дела. Постоянно на связи, работа выполнена на отлично, полностью соблюдены сроки. Однозначно рекомендую к сотрудничеству! Следующие проекты с удовольствием передам Назару.
Все как всегда на высшем уровне, так как работаем с Александром не в первый раз. Постановка задачи всегда понятна, с оплатой проблем никогда не было. Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

nazariys
Назар 
34 года
11 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад

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