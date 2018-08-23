В предложения ваши лучшие работы в виде ссылок
Верстка лендинга
Задача:
- Сверстать лендинг
- Перенести на хостинг
- Привязать домен
- Настроить кнопки и отправку на почту заявок
- Подключить Яндекс метрику
- Настроить цели
- Адаптивная
- Кроссмобильная
- Кроссбраузерная
- Корректно отображается на популярных устройствах + нет багов при зуме
- Оптимизирована, зеленая область
- Обязательно будем тщательно тестировать на айфонах и сафари
C нас:
psd с удобной сортировкой слоёв, каждый блок - своя папка, сгруппированные элементы по смыслу
Все используемые шрифты
Четкие аргументированные правки
Примеры верстки которые нас устраивают:
Оставляйте в заявке вашу цену, срок, готовые аналогичные работы, которые можно посмотреть/потестировать.
Превью макета прикрепляю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $10
На уже готовый, свёрстанный сайт, нужно добавить ещё одну вложенную страницу. Макет в .psd, показаны десктоп- и мобайл-версии. Соответственно верстать нужно только сам контент. Шапка и подвал — уже готовы. Некоторые формы ...Завершен7 лет назад
Требуется верстальщик с опытом работы. Необходимо хорошее знание БЕМ, HTML5, JavaScript. Обязательно должны быть рабочие ссылки на ваш работы. Чтоб не тратить ваше время и нашей организацией работаем только по юр договору ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть готовый лендинг, нужно его "оживить" моушн графикой, анимацией, что бы получилось красиво. Пишите свой телеграм, я туда сразу буду скидывать ссылку на ленд. Сделать нужно срочно, в течении пары дней.Завершен7 лет назад
Требуется верстальщик с опытом работы. Необходимо хорошее знание БЕМ, HTML5, JavasCript. Обязательно должны быть рабочие ссылки на ваш работы. Доработка проекта ipoteka5.ruHTML-верстка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Нужна адаптивная верстка для этих страниц https://vetdoctor.kiev.ua/u-sobaki-net-zuba/ https://vetdoctor.kiev.ua/services/336257/ Сроки - 1-2дня Оплата - договорная Бюджет - 15$ (оговаривается)Завершен7 лет назад
- $300
Нужно сверстать портал-агрегатор.Дизайн ПК+Моб https://yadi.sk/i/V9wV8nVR3aUhrZhttps://yadi.sk/i/9Cydsh9S3aUhvGhttps://yadi.sk/i/24LLtxcO3aUhzNhttps://yadi.sk/i/9wNSniVk3aUi7Bhttps://yadi.sk/i/9wNSniVk3aUi7BЕсть Ui kit.Дизайн залит в Zeplin.Требования по вёрстке https://yadi.sk/i/A2kFF6QU3aUhgt+Бекенд.Некоторые пункты можно обсудить.Преимуществом будет, если вы знаете Yii. Можно обсудить доработку функционала помимо вёрстки.HTML-верстка13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать слайдер картинок такой как в этом сайте https://www.katerinakersey.com/portfolios/art/ Что бы также при наведении на картинку появлялся текст и также что бы ее можно было увеличить в размере кликнув на значекЗавершен7 лет назад
- $35
Мобильная вёрстка сайта, сайт самопис, требуется доработать - СРОЧНО! Имеется чёткое ТЗ Срок сегодня в срок за 3-4 часа, бюджет 35$ Оплата по факту готовности, БЕЗ аванса Оставляйте ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна верстка для интернет магазина -Адаптивная -Кросбраузерная без ошибок.HTML-верстка12 заявокЗакрыт7 лет назад