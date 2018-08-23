Вёрстка портала-агрегатора

$300
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок265 просмотров

Нужно сверстать портал-агрегатор.Дизайн ПК+Моб https://yadi.sk/i/V9wV8nVR3aUhrZhttps://yadi.sk/i/9Cydsh9S3aUhvGhttps://yadi.sk/i/24LLtxcO3aUhzNhttps://yadi.sk/i/9wNSniVk3aUi7Bhttps://yadi.sk/i/9wNSniVk3aUi7BЕсть Ui kit.Дизайн залит в Zeplin.Требования по вёрстке https://yadi.sk/i/A2kFF6QU3aUhgt+Бекенд.Некоторые пункты можно обсудить.Преимуществом будет, если вы знаете Yii. Можно обсудить доработку функционала помимо вёрстки.

Yii
7 лет назад
Antonio999
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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