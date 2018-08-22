Верстка и интеграция (WP)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок162 просмотра

Требуется сверстать по готовому дизайн-макету лендинг и поместить его на WP

-ТОЛЬКО кандидаты уже с опытом работы на WP

- Реализация анимаций

- Установка онлайн чатов

- Размещение на хостинге

- Установка кодов Pixel, ГА, ГТМ, ГЭ

- Адаптивная верстка

https://docs.google.com/document/d/1rUR1P370RPfk2iwhjE5oCgutUQi-gXfHu7RPDh-lUQ8/edit?usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1EkFT10Tf6eQMIMSmOhndNmp94_MoppR1  

WordPress
7 лет назад
ilyaduboww
Илья 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка страниц сайта

    Работа с действующим сайтом, CMS Joomla 3  Верстка новых страниц с сохранением стиля и доработка существующих;  Техническая оптимизация  Настройка. целей, счетчиков, метрик;  Интеграция со сторонними приложениями  Вёрстка шаблонов для E-mail ...

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка одной страницы

    Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше Необходимо сверстать страницу, дизайн прикреплен. Верстка должна быть адаптивной. Предлагайте срок, стоимость и на чём будете ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка лендинга

    $30

    Требуется сверстать лендинг Срок до 25.08 до 12.00 по Мск. Стоимость 2000 руб. Важно! - Обязательно кроссбраузерно - Сайт должен быть адаптивен ко всем устройствам и размерам экрана - ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин на Shop-Script 7 (Webasyst)

    Дизайн готов, нужна верстка и натяжка на Shop-Script 7, базовый функционал, все плагины и модули куплены и подключены. Акцентирую ваше внимание на том, что ищу специалиста с портфолио и опытом работы с Shop-Script. Подробности в ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад