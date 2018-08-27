Верстка одной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен40 заявок339 просмотров

Для тех у кого опыта в верстке от 2х лет и выше

Необходимо сверстать страницу, дизайн прикреплен.

Верстка должна быть адаптивной.

Предлагайте срок, стоимость и на чём будете верстать.

7 лет назад
foridev
41 год
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$55
2 дня
Работа выполнена быстро и качественно. Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Сотрудничеством доволен. Поставил четкую задачу, всегда отвечал на вопросы, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lero
Петр 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    $30

    Требуется сверстать лендинг Срок до 25.08 до 12.00 по Мск. Стоимость 2000 руб. Важно! - Обязательно кроссбраузерно - Сайт должен быть адаптивен ко всем устройствам и размерам экрана - ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин на Shop-Script 7 (Webasyst)

    Дизайн готов, нужна верстка и натяжка на Shop-Script 7, базовый функционал, все плагины и модули куплены и подключены. Акцентирую ваше внимание на том, что ищу специалиста с портфолио и опытом работы с Shop-Script. Подробности в ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка 3 страниц

    $25

    Макет будет предоставлен в psd. Желания исполнителя: использовать Webpack или Gulp для поддержки Front части и с возможностью дальнейшего развитие проекта. Все детали в архиве.

    Gulp
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Найти и исправить ошибку в верстке

    $15

    На сайте wordpress большой процент отказов на iPhone,  iOS 11, 12, 7 https://yadi.sk/i/UnDUt4Sp3Zpg4h https://yadi.sk/i/tMz38mzd3ZwXXf Необходимо найти (протестировать 3 страницы) и исправить ошибки в верстке. Сайт информационный. Всего 3 шаблона страниц: главная, ...

    iOSWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка 3 страниц

    Здравствуйте Нужно сделать верстку 3 страниц Футер и херед есть, так как эти страницы часть уже существующего проекта Так же нужно сделать адаптив, дизайна под адаптив нету Спасибо

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад