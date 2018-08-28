Верстка 3 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен26 заявок831 просмотр

Здравствуйте

Нужно сделать верстку 3 страниц

Футер и херед есть, так как эти страницы часть уже существующего проекта

Так же нужно сделать адаптив, дизайна под адаптив нету

Спасибо

7 лет назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

hardz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа, практически без правок, спасибо :) Однозначно будем работать еще
Нареканий нет. Четкое ТЗ. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

hardz
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макетов в HTML

    Требуется заверстать в HTML вот такую страницу (см вложение). Одну. Со всеми модальными окнами, вкладками, переключалками, списками и.т.п. Больше пока ничего не требуется, только верстка. Пишите стоимость и сроки. Нужно как можно скорее.

    HTML
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Заверстать лендинг с формами обратной связи

    Добрый день! Необходимо заверстать лендинг с формами обратной связи (запрос каталога, обратного звонка, консультации) согласно дизайна. Формы отличаются кол-вом полей, должна быть предусмотрена возможность прописать индивидуальные id на кнопки отправки, чтобы можно было подключить ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка макета сайта

    Необходимо сделать адаптивную верстку макетов сайта. Примеры макетов по ссылке: https://dropmefiles.com/tneYS Добавить одну интеграцию: https://tympanus.net/Development/DistortionHoverEffect/

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать верстку

    Необходимо сделать верстку Макет покажу в личку Задание срочное Жду предложений Связь через скайп

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать и натянуть на WP

    Сверстать на вордпресс по макету 5 страниц (с адаптацией под мобилу) Все блоки на страницах сделать настраиваемыми (и картинка и текст) из админки.  Сайт должен быть мультиязычным (можно с помощью плагинов).  Формы ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад