Доработки по верстке сайта

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Завершен5 заявок198 просмотров

Доработки по верстке сайта Техническое задание тут http://prntscr.com/kl32x5

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ddubinin
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Очень довольна работой Дмитрия! 1. всегда на связи 2. все сделано в срок 3. в процессе работы поступали варианты решения некоторых пунктов по ТЗ Продолжаем сотрудничать. Ответственный, внимательный верстальщик. Схватывает все на лету, легок в общении, в общем, работать одно удовольствие! Всегда доделывает работу до конца, вносит необходимые правки. Обязательно буду еще обращаться. Очень рекомендую.
Приятно было, что доверили работу новичку на фрилансе

Заявки фрилансеров

ddubinin
Дмитрий 
31 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
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