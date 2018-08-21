Добырй день! Требуется заверстать простую страницу. Сложность только в карте. Макет по ссылке Adobe XD https://xd.adobe.com/view/5d472b04-ad5c-44e2-7502-cd0b042e20b0-2b76/?fullscreen PDF https://www.dropbox.com/s/va74ufd66levngi/map.pdf?dl=0
Доработки по верстке сайта
Доработки по верстке сайта Техническое задание тут http://prntscr.com/kl32x5
Выбранный исполнитель
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