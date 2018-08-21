Доработки по верстке сайта

Очень довольна работой Дмитрия! 1. всегда на связи 2. все сделано в срок 3. в процессе работы поступали варианты решения некоторых пунктов по ТЗ Продолжаем сотрудничать. Ответственный, внимательный верстальщик. Схватывает все на лету, легок в общении, в общем, работать одно удовольствие! Всегда доделывает работу до конца, вносит необходимые правки. Обязательно буду еще обращаться. Очень рекомендую.