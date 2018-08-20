Добырй день! Требуется заверстать простую страницу. Сложность только в карте. Макет по ссылке Adobe XD https://xd.adobe.com/view/5d472b04-ad5c-44e2-7502-cd0b042e20b0-2b76/?fullscreen PDF https://www.dropbox.com/s/va74ufd66levngi/map.pdf?dl=0
Нужен верстальщик на многочисленные доделки по проекту
Необходимо привести в порядок верстку на проекте ustanovka.ru расчитываю почасовую ставку и найти грамотного и ответственного человека,
основные задачи.
1) Привести мобильную версию в порядок.
2) Ускорить загрузку и оптимизировать вёрстку на сайте.
3)Доделать разную мелочёвку.
Просьба писать цены за 1 час работы и когда сможете приступить
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