Заверстать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт20 заявок317 просмотров

Добрый день! Требуется заверстать сайт для видео-продакшена.

Из сложностей 1 страинца с калькулятором.

Макет в Adobe XD

https://xd.adobe.com/view/c1770922-8604-43be-5e97-e6ec91e8f56f-b746/?fullscreen

Картинки:

https://www.dropbox.com/sh/xcwp544jyih48w6/AABWtP9Oh7pFDxC7Wik0vDOIa?dl=0

7 лет назад
pkampor
Пьер 
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров