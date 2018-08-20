Добрый день! Подробное задание можно найти по ссылке В заявке прикрепляйте натянутые сайты. Желательно с AMP (accelerated mobile pages) Оплата - договорная Сроки - 1 день
Верстка и натяжка мобильной версии сайта (AMP)
Добрый день!
Подробное задание можно найти по ссылке
В заявке прикрепляйте натянутые сайты. Желательно с AMP (accelerated mobile pages)
Амп страницы
Это официальное руководство о амп страницах
- Сейчас показатели такие:
статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/amp
По процессам и времени ( и почему здесь редирект появился который добавляем 200 мсек)редиректа нет - https://vetdoctor.kiev.ua/services/189671/amp/
- Включить аналитику на амп-странице. из параметров будем отслеживать только pageview. Руководство
- изменим шрифт - sans-serif
1.1 Можно добавить и логотип. И подпись КИев 24/7 http://joxi.ru/12M7BxRiM3yopr
2. В шапку добавить меню (справа) http://joxi.ru/V2VRav7Sx1lD92
2.1 под меню добавим кнопку на форму
2.2 содержание меню http://joxi.ru/Dr8Wv9YH4Vq53A
В меню не все пункты. добавим только самые интересные - http://joxi.ru/Vm65v3YSDBNWdr
проверить на валидацию amp страницу
Футер4. Содержание футера - http://joxi.ru/p276OEYuoQJdam
Индексация4. добавить по инструкции ссылки в файле html-start.php на амп с каноникал и с каноникал на амп http://joxi.ru/4Ak0vE6SyxJ7Er
https://productforums.google.com/forum/#!topic/webmaster-ru/vvuERygHPAg
Не AMP страницы5. Почему то не все страницы переформатировались в АМП страницы. например:
https://vetdoctor.kiev.ua/services/ Услуги (а нужно как то в амп ее перевести).
Может просто сделать ее текстовую? с ссылками на услуги.
https://vetdoctor.kiev.ua/statyi/ статьи тоже
https://vetdoctor.kiev.ua/comment/ Отзывы тоже
Вообщем две из трех страниц самых-самых транзитных (отзывы и цены) не работают в AMP.
ЗавершениеЕще нравится такое меню с выделенным пунктом выезд на дом http://joxi.ru/EA4n9bYSwdlkMm
Удалить автора - http://joxi.ru/5mdN0n9hkxlB3A
Добавить отступ между абзацем и содержанием - http://joxi.ru/Q2KDVqZu4zk8vA
Внизу страницы, тоже удалим - http://joxi.ru/52aN8eph46wylA
Вверху страницы - http://joxi.ru/823nb8YSJEyBKm
Для страницы Услуга добавить цену на amp страницу
Иконки операторов увеличились на весь экран - http://joxi.ru/KAg7kJVi4RyBlA страница. Давайте удалим эти иконки. от них одни проблемы. Заменим иконки на текст - Lifecell, Kievstar, Vodafone.
Оплата - договорная
Сроки - 1 день
Заявки фрилансеров
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