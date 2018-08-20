Верстка и натяжка мобильной версии сайта (AMP)

Добрый день!

Подробное задание можно найти по ссылке

В заявке прикрепляйте натянутые сайты. Желательно с AMP (accelerated mobile pages)

Амп страницы

Это официальное руководство о амп страницах

Сейчас показатели такие:

По процессам и времени

статья https://vetdoctor.kiev.ua/rvota-u-sobaki/amp

По процессам и времени ( и почему здесь редирект появился который добавляем 200 мсек)

Включить аналитику на амп-странице. из параметров будем отслеживать только pageview. Руководство

изменим шрифт - sans-serif

Шапка1. В шапку добавить белую плашку меню и снизу такую линию цвета ( http://joxi.ru/krD18kQFE1VX1m ). если нет. то просто белую плашку или синюю 4b89d5

1.1 Можно добавить и логотип. И подпись КИев 24/7 http://joxi.ru/12M7BxRiM3yopr

2. В шапку добавить меню (справа) http://joxi.ru/V2VRav7Sx1lD92

2.1 под меню добавим кнопку на форму

2.2 содержание меню http://joxi.ru/Dr8Wv9YH4Vq53A

В меню не все пункты. добавим только самые интересные - http://joxi.ru/Vm65v3YSDBNWdr

проверить на валидацию amp страницу

Футер4. Содержание футера - http://joxi.ru/p276OEYuoQJdam

Индексация4. добавить по инструкции ссылки в файле html-start.php на амп с каноникал и с каноникал на амп http://joxi.ru/4Ak0vE6SyxJ7Er

https://productforums.google.com/forum/#!topic/webmaster-ru/vvuERygHPAg

Не AMP страницы5. Почему то не все страницы переформатировались в АМП страницы. например:

https://vetdoctor.kiev.ua/services/ Услуги (а нужно как то в амп ее перевести).

Может просто сделать ее текстовую? с ссылками на услуги.

https://vetdoctor.kiev.ua/statyi/ статьи тоже

https://vetdoctor.kiev.ua/comment/ Отзывы тоже

Вообщем две из трех страниц самых-самых транзитных (отзывы и цены) не работают в AMP.

ЗавершениеЕще нравится такое меню с выделенным пунктом выезд на дом http://joxi.ru/EA4n9bYSwdlkMm

Удалить автора - http://joxi.ru/5mdN0n9hkxlB3A

Добавить отступ между абзацем и содержанием - http://joxi.ru/Q2KDVqZu4zk8vA

Внизу страницы, тоже удалим - http://joxi.ru/52aN8eph46wylA

Вверху страницы - http://joxi.ru/823nb8YSJEyBKm

Для страницы Услуга добавить цену на amp страницу

Иконки операторов увеличились на весь экран - http://joxi.ru/KAg7kJVi4RyBlA страница. Давайте удалим эти иконки. от них одни проблемы. Заменим иконки на текст - Lifecell, Kievstar, Vodafone.

Оплата - договорная

Сроки - 1 день