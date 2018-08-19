Требуется специалист по вёрстке.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок224 просмотра

Требуется специалист по вёрстке со знанием jQuery, Bootstrap4.

https://goo.gl/forms/pPZTTvm4Gw7ndyem1

jQuery
7 лет назад
Denis9200
Денис 
32 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

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