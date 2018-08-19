Внести правки на лендинг

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Закрыт18 заявок238 просмотров

Внести 3 правки: 

1. Добавить меню с якорями на нужный раздел. 

2. Поправить вид и положение кнопок для перелистывания отзывов

3. Поменять ссылку на видео

Срок сегодня

7 лет назад
Fal91
33 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров