Верстка 4х макетов https://www.dropbox.com/s/iw7t8pryvd6u74q/010.zip?dl=0
Внести правки на лендинг
Внести 3 правки:
1. Добавить меню с якорями на нужный раздел.
2. Поправить вид и положение кнопок для перелистывания отзывов
3. Поменять ссылку на видео
Срок сегодня
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