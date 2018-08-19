Html-верстка и небольшие работы по сайту

Нужен ответственный человек для небольших и не сложных работ по сайту tkapelsin . ru

Нужно сделать:

1) http://tkapelsin.ru/schedule.html - поменять таблицы для 4 квартала.. график отправки тот же, только поменять месяца на четыре последних.

2) Скрыть с сайта на время этот раздел http://tkapelsin.ru/track.html

3) Раздел http://tkapelsin.ru/contacts.html в меню переименовать с "контакты" в "контактная информация"

4) http://tkapelsin.ru/trucking-russia.html - здесь, если задать направление нужно убрать вот этот кусок "ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ:" - этот блок не нужен. Его нужно убрать с сайта. Скрин прикрепил.

Пока это все правки. Если сработаемся, будут еще. В основном вся работа лежит в области верстки и несложного веб-программирования.

Оплата вовремя в полном объеме, по факту выполнения работы + хороший отзыв. Ждем ваших заявок.

Если есть сходу вопросы - пишите в личку.