Верстка сайта

Нужно сверстать этот сайт http://www.easternmarbleandgranite.com в html/css до воскресенья. Я уже начал это делать, нужно будет продолжить http://eastern.lilosocial.com/. Также нужно будет сделать мобильную версию. Знаю срок небольшой, поэтому прошу делать ставки только тех, кто готов сделать в срок ...