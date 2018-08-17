Всем привет. Нужно сверстать страницу корзины/оформления заказа, используя текущий файл стилей, около 10 часов работы. Оставляйте портфолио, примеры работ, часовой рейт. Требования: - адекватный, думающий и грамотный специалист; - ...
Верстка сайта
нужно сверстать сайт.
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