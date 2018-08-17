Верстка веб-сайта адаптив, bootstrap

Требуется сверстать макет из psd в html по всем "канонам".

На базе bootstrap или какого-то другого фреймворка, если он не уступает бутстрапу.

5 типов страниц + адаптив.

Все макеты в PSD, сайт - каталог товаров.

Главная, категория, карточка товара, информационная страница, страница новости

Срок на выполнение 2-3 дня.

Без предоплаты, делаете у себя, показываете результат у себя, оплачиваю, отдаете исходники.

В ответе на сообщение присылайте пожалуйста ссылки на образцы вашей верстки.