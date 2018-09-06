Скопировать html страницы.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок194 просмотра

Страницы

1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22

Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма.

Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге.

Я не прошу верстать с нуля. Страница сделаны посредством html и css поэтому задача скопировать код не должна казаться сложной.

Поправить стили после копирования, указать правильные пути файлов и тп.

Удалить лишний код аналитики гугла и яндекса и др, которые не влияют на функционала и внешний вид.

В итоге, хочу получить архив с исходниками.

CSSHTML
7 лет назад
yanch258
38 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Melnyk_Roman
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель! Сделал все как договаривались в срок и без проблем выполнял дополнительные, возникшие по ходу работы задачи! За время работы не возникло ни одного нарекания. Буду обращаться и в дальнейшем!
Все отлично. Хорошо поставлена задача, буду рад поработать еще!

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Melnyk_Roman
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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