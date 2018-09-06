Скопировать html страницы.

Страницы

1. http://start.army.do/partner/?gcao=4193&gcpc=a6a22

Открывать в браузере именно с партнерским кодом, так как в этом случае другая форма.

Тз простое. Мне нужна копия страницы, чтобы разместить на своем хостинге.

Я не прошу верстать с нуля. Страница сделаны посредством html и css поэтому задача скопировать код не должна казаться сложной.

Поправить стили после копирования, указать правильные пути файлов и тп.

Удалить лишний код аналитики гугла и яндекса и др, которые не влияют на функционала и внешний вид.

В итоге, хочу получить архив с исходниками.