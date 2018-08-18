Сверстать из картинки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок232 просмотра

Есть картинка, нужна верстка или макет psd.

Цены минимальная.

7 лет назад
maksim112
Максим 
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$10
2 дня
Недорого сверстал сайт. Ответственно подходит к каждому замечанию. Будем дальше работать! :-)
Быстро отвечает на сообщение. Оплачивает в срок. Рекомендую!

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danielMakDev
Даниил 
23 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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