Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу начинающего верстальщика для простой работы по публикации статей. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены. ...
Разработка сайта.
Задача.
Доработка сайта на HostCMS – fantlandiya.ru/
Техническое задание по ссылке – https://docs.google.com/document/d/1ECmTQBWFVVGNjQ0pembNwRsYoQnoSV1O6GzAtKep7SQ/edit?usp=sharing
Обязательные требования.
Работа: готовность к прямому контакту по Skype или WhatsApp (обязательно)! Обсуждение и прямой контакт Заказчик-Исполнитель.
Перспективы:
- работа с продолжением по этому сайту (есть еще задачи к реализации);
- работа по другим веб-проектам с случае успешного контакта и результативной работы с этим сайтом (постоянное сотрудничество).
Рассмотрим предложения опытных и начинающих специалистов.
Заявки фрилансеров
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