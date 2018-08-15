Разработка сайта.

Задача.

Доработка сайта на HostCMS – fantlandiya.ru/

Техническое задание по ссылке – https://docs.google.com/document/d/1ECmTQBWFVVGNjQ0pembNwRsYoQnoSV1O6GzAtKep7SQ/edit?usp=sharing

Обязательные требования.

Работа: готовность к прямому контакту по Skype или WhatsApp (обязательно)! Обсуждение и прямой контакт Заказчик-Исполнитель.

Перспективы:

- работа с продолжением по этому сайту (есть еще задачи к реализации);

- работа по другим веб-проектам с случае успешного контакта и результативной работы с этим сайтом (постоянное сотрудничество).

Рассмотрим предложения опытных и начинающих специалистов.