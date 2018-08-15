Для начинающего верстальщика: публикация статей

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу начинающего верстальщика для простой работы по публикации статей. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены.

Суть работы: есть несколько сайтов на вордпресс с уже опубликованными статьями. Статьи были проверены редакторами и подготовлены исправленные версии. Теперь нужно каждую публикацию отредактировать, внеся изменения от редакторов (в файлах показаны изменённые участки текста). Работать в админке вордпресса обязательно нужно в режиме «Текст», а не в «Визуальный». Соответственно от фрилансеров будет достаточно знаний основных HTML-тегов и их атрибутов.

Итоговый код статьи должен быть чистым: все абзацы в

, все списки в