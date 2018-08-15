Для начинающего верстальщика: публикация статей

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок482 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Ищу начинающего верстальщика для простой работы по публикации статей. Актуально для тех, кто только начал на фрилансе и ищет первые заказы с отзывами, при этом не начал завышать цены.

Суть работы: есть несколько сайтов на вордпресс с уже опубликованными статьями. Статьи были проверены редакторами и подготовлены исправленные версии. Теперь нужно каждую публикацию отредактировать, внеся изменения от редакторов (в файлах показаны изменённые участки текста). Работать в админке вордпресса обязательно нужно в режиме «Текст», а не в «Визуальный». Соответственно от фрилансеров будет достаточно знаний основных HTML-тегов и их атрибутов.

Итоговый код статьи должен быть чистым: все абзацы в

, все списки в

    /
      и т.д. По сути там это и так уже есть, остаётся лишь не испортить при редактировании.

      Чтобы убедиться, что вы внимательно прочитали описание проекта, напишите в вашей заявке фразу «август 2018». Так я пойму, что вы не на автомате откликаетесь.

      Сайтов на данный момент 2. Количество статей на каждом порядка 120-160. Чуть позже добавятся ещё несколько, но их уже отдельным проектом оформлю. По стоимости хотел бы работать за 20 рублей за статью. Если вас не устраивает такая ставка — прошу вас не оставлять заявку.

HTMLWordPress
7 лет назад
FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров