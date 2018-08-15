Помочь с Ion.RangeSlider

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Ion.RangeSlider, нужно добавить к блоку класс, в зависимости от положения ползунка: http://jsfiddle.net/dyx6j9cv/9/

7 лет назад
greediness
Максим 
41 год
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров