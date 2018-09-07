Сверстать и натянуть на WP

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок194 просмотра

Есть дизайн главная страница, страница раздела и страница новости. Нужно сверстать качественно и натянуто на вордпресс. Оставляйте скайп. Требования : валидность, кросбраузерность , адаптивность.

WordPress
7 лет назад
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AntonFevr
Антон 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
5 дней
Все отлично , быстро , с доработками и и д... работаем над след проектом.
Все ОК, рекомендую.

Заявки фрилансеров

AntonFevr
Антон 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад