Специализируюсь на Frontend кодинге HTML, JS, CSS и WordPress(WP Woo)

Адаптивная, семантичная и валидная верстка любой сложности. Натяжка верстки и создание тем для WP/MODX. Написание плагинов JS/JQ.

Качественно, ответственно. Для себя.

Сделаю, качественно- ваш сайт будет отображаться на всех устройствах правильно и быстро грузиться. Поддерживаю свой код и использую только проверенные и качественные решения.

C ответственностью- во время работы над вашим проектом, Вы сможете следить за процессом с помощью GitHub.

Ваш проект буду делать как для себя.

По любому вопросу можете связаться со мной.

Я онлайн 24/7, обращайтесь: Мой телефон +77073662879

Telegram- Anton F.

Найдите меня в Skype- Anton ferv. Или присоединитесь ко мне( skype откроется в вашем браузере) -https://join.skype.com/ecFlXMSSDWqo

Напишите мне на почту: [email protected] или [email protected]

Примеры моих работ: https://antonferv.github.io/