AntonFevr

Антон AntonFevr

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Специализируюсь на Frontend кодинге HTML, JS, CSS и WordPress(WP Woo)

Адаптивная, семантичная и валидная верстка любой сложности. Натяжка верстки и создание тем для WP/MODX. Написание плагинов JS/JQ.

Качественно, ответственно. Для себя.

Сделаю, качественно- ваш сайт будет отображаться на всех устройствах правильно и быстро грузиться. Поддерживаю свой код и использую только проверенные и качественные решения.

C ответственностью- во время работы над вашим проектом, Вы сможете следить за процессом с помощью GitHub.

Ваш проект буду делать как для себя.

По любому вопросу можете связаться со мной.

Я онлайн 24/7, обращайтесь: Мой телефон +77073662879

Telegram- Anton F.

Найдите меня в Skype- Anton ferv. Или присоединитесь ко мне( skype откроется в вашем браузере) -https://join.skype.com/ecFlXMSSDWqo

Напишите мне на почту: [email protected] или [email protected] 

Примеры моих работ: https://antonferv.github.io/

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Отзывы заказчиков

olai
44 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$110
10 баллов
6 лет назад
СРОЧНО! Создание сайта-визитки (4 стр. или все одной стр. с меню)
Создал несложный одностраничник за несколько часов.
все четко, рекомендую.
Ответный отзыв
aleksa1987
Игорь 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Сверстать и натянуть на WP
WordPress
Все отлично , быстро , с доработками и и д... работаем над след проектом.
Все ОК, рекомендую.
Ответный отзыв
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сверстать лендинг
Спасибо! Все четко, в срок и на хорошем уровне!
рекомендую, все четко.
Ответный отзыв
boushin
Максим 
43 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$55
10 баллов
7 лет назад
Сделать HTML вёрстку страниц для лендинга.
HTMLWordPress
Отличный исполнитель. Сделал всё качественно и в срок. Виден большой опыт в вёрстке. Согласился на адекватную цену, в отличии от других фрилансеров. Продолжу с ним сотрудничество на других проектах.
Адекватный заказчик, всегда на связи. Было приятно сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв