Адаптивная, семантичная и валидная верстка любой сложности. Натяжка верстки и создание тем для WP/MODX. Написание плагинов JS/JQ.
Качественно, ответственно. Для себя.
Сделаю, качественно- ваш сайт будет отображаться на всех устройствах правильно и быстро грузиться. Поддерживаю свой код и использую только проверенные и качественные решения.
C ответственностью- во время работы над вашим проектом, Вы сможете следить за процессом с помощью GitHub.
Ваш проект буду делать как для себя.
По любому вопросу можете связаться со мной.
Я онлайн 24/7, обращайтесь: Мой телефон +77073662879
Telegram- Anton F.
Найдите меня в Skype- Anton ferv. Или присоединитесь ко мне( skype откроется в вашем браузере) -https://join.skype.com/ecFlXMSSDWqo
Напишите мне на почту: [email protected] или [email protected]
Примеры моих работ: https://antonferv.github.io/
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