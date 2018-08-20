Из PSD макетов необходимо сверстать мобильные LP по уже имеющейся структуре, с подключением тех же JS библиотек. LP в дальнейшем размещаются на специальной платформе, которая перекомпилирует из предварительно сверстанной структуры в нужный вид. ...
Сверсать 2 небольшие, легкие страницы за 1 тыс рублей
Сверсать 2 небольшие, легкие страницы за 1 тыс рублей
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