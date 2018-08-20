Сверсать 2 небольшие, легкие страницы за 1 тыс рублей

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок562 просмотра

Сверсать 2 небольшие, легкие страницы за 1 тыс рублей

7 лет назад
alexey_egorov420
Алексей 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

oloref
Юрий 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$8
2 дня
Четко, верстка хорошая, в срок вложился
Хорошая постановка задачи, деньги в срок. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

oloref
Юрий 
23 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад